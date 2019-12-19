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Семья сутенеров предстанет перед новосибирским судом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Женщина с мужем и сыном почти десять лет организовывала притоны с проститутками, дело группировки передано в суд, сообщает прокуратура Новосибирской области.

В ноябре 2009 года уже сидевшая женщина, «обладая лидерскими качествами, основываясь на личных, семейных, доверительных отношениях», предложила войти в состав создаваемой ею организованной группы мужу и сыну. Позже обвиняемая привлекла в состав организованной группы еще семерых людей в возрасте от 30 до 60 лет. Злоумышленники содержали для занятия проституцией притоны в арендованных ими квартирах в Калининском и Заельцовском районах.

Лидер группы и её участники организовали занятие проституцией. Женщин они не заставляли зарабатывать интимом, а уговаривали и обещали хорошую оплату. Незаконный бизнес существовал до ноября 2018 года, когда группировку раскрыла полиция.

Уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами) и части 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой) передано Калининский районный суд Новосибирска.  Фигурантам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Новосибирск #Криминал
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Топ комментариев

Alvarius7

Ты что, самое главное нужно успеть спросить, что он читает перед сном, и какие плюшки любит с чаем употреблять.

corrector

Они реально считают что это повышает рейтинг? 99% народа бесит когда говорят одно, а перед глазами...

Я Свободен

Это же как себя надо не уважать? что бы слушать это?

fargus

В судах лежат иски на 9 млрд. Догадываетесь, кто их оплатит?

matsko25

Для начала Кочегарки которые на УГЛЕ топятся уберите!!! Газ мы в Европу продаем а сами в наших городах...