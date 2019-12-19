Семья сутенеров предстанет перед новосибирским судом

Женщина с мужем и сыном почти десять лет организовывала притоны с проститутками, дело группировки передано в суд, сообщает прокуратура Новосибирской области.

В ноябре 2009 года уже сидевшая женщина, «обладая лидерскими качествами, основываясь на личных, семейных, доверительных отношениях», предложила войти в состав создаваемой ею организованной группы мужу и сыну. Позже обвиняемая привлекла в состав организованной группы еще семерых людей в возрасте от 30 до 60 лет. Злоумышленники содержали для занятия проституцией притоны в арендованных ими квартирах в Калининском и Заельцовском районах.



Лидер группы и её участники организовали занятие проституцией. Женщин они не заставляли зарабатывать интимом, а уговаривали и обещали хорошую оплату. Незаконный бизнес существовал до ноября 2018 года, когда группировку раскрыла полиция.

Уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами) и части 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой) передано Калининский районный суд Новосибирска. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до шести лет.