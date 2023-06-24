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Актуальная тема
Мятеж Пригожина
Актуальная тема
Мятеж Пригожина
Глава Чечни Рамзан Кадыров
81
0
24.06.23, 16:05
81
0
Кадыров призвал к подавлению бунта Пригожина
Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чечне уже выехали в зоны напряженности, связанные с мятежом ЧВК «Вагнер»
Президент России Владимир Путин
391
4
24.06.23, 14:17
391
4
Полное видео обращения Путина после мятежа Пригожина
Видео обращения президента России Владимира Путина к гражданам России, личному составу ВС РФ, правоохранителям
Президент России Владимир Путин
919
4
24.06.23, 14:04
919
4
Путин обвинил Пригожина в измене
Президент России пообещал наказать всех участников вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным
Президент РФ Владимир Путин
742
19
24.06.23, 13:25
742
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Путин в ближайшее время обратится к нации
Кремль заявил, президента России Владимира Путина к нации по поводу вооруженного мятежа Евгения Пригожина
Здание ФСБ России
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10
24.06.23, 11:43
653
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ФСБ призвала бойцов «Вагнера» задержать Пригожина
ФСБ назвала действия и заявления Пригожина призывом к началу гражданского конфликта в РФ
Генерал армии Сергей Суровикин
1110
12
24.06.23, 10:35
1110
12
Суровикин призвал Пригожина остановиться. ВИДЕО
Генерал Сергей Суровикин призвал ЧВК «Вагнер» пока не поздно «подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
2089
14
24.06.23, 03:28
2089
14
После заявления Пригожина возбуждено дело о призыве к мятежу
Национальный антитеррористический комитет после заявления Евгения Пригожина потребовал прекратить противоправные действия
info.sibnet.ru
1677
7
24.06.23, 02:50
1677
7
Путину доложили о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»
Представитель Кремля заявил, что предпринимаются все необходимые меры в связи с ситуацией с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»
Здание Министерства обороны России
1507
2
24.06.23, 02:38
1507
2
МО РФ опровергло заявление Пригожина об ударах по «Вагнеру»
Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе по тыловым районам ЧВК «Вагнер»
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