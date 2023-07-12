Россияне запаслись наличными во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Спрос на наличные в июне значительно вырос и привел к оттоку ликвидности из банков на 500 миллиардов рублей, при этом 100 миллиардов россияне сняли 23–25 июня, когда произошел вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер», следует из отчета Центробанка.

Регулятор подчеркнул, что отток ликвидности учитывается при определении параметров проведения операций с банками. При этом увеличение объема наличных денег в обращении не приводит к проблемам при проведении денежно-кредитной политики.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 24 июня обвинил военное руководство России в ударе по позициям ЧВК и объявил «марш справедливости». Его бойцы захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулись в Москву.

Президент России Владимир Путин 26 июня обратился к бойцам ЧВК и предложил им три варианта действий: последовать за Пригожиным в Белоруссию, уйти со службы либо заключить контракт с Минобороны или другим силовым ведомством.