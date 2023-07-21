ЦРУ заранее знало о мятяже «Вагнера»

Центральное разведывательное управление США заранее знало о подготовке основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным вооруженного мятежа, заявил в четверг директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Президент Байден был лаконичен, сказав, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дальнейшие подробности», — цитирует ТАСС заявление Бернса.

По его словам, когда Пригожин «решил действовать, это не стало сюрпризом» для американской разведки.

Байден ранее уклончиво ответил на вопрос, знал ли Белый дом заранее о подготовке основателем ЧВК «Вагнер» вооруженного мятежа. СМИ сообщали, что американская разведка владела такой информацией.

Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости». Отряды «Вагнера» взяли под контроль центр Ростова-на-Дону и направились в сторону Москвы. Президент России Владимир Путин назвал это мятежом.