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Мятеж Пригожина
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Мятеж Пригожина
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ЦРУ заранее знало о мятяже «Вагнера»

Источник:
Sibnet.ru
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Центральное разведывательное управление США заранее знало о подготовке основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным вооруженного мятежа, заявил в четверг директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Президент Байден был лаконичен, сказав, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дальнейшие подробности», — цитирует ТАСС заявление Бернса.

По его словам, когда Пригожин «решил действовать, это не стало сюрпризом» для американской разведки.

Байден ранее уклончиво ответил на вопрос, знал ли Белый дом заранее о подготовке основателем ЧВК «Вагнер» вооруженного мятежа. СМИ сообщали, что американская разведка владела такой информацией.

Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости». Отряды «Вагнера» взяли под контроль центр Ростова-на-Дону и направились в сторону Москвы. Президент России Владимир Путин назвал это мятежом.

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Топ комментариев

TOJlCTblN

Чем же они кинжалы сбивали? Банкой с огурцами?🤔

Captain Nemo

Они все ВИЧ инфицированные.Так что вперед в рулетку с ними поиграй

MuCbE

Они сбивали их после приземления средствами информационной борьбы.

Captain Nemo

В Советское время работали школьники и никто не ныл как сейчас.Что боишься ручонки заморать