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Лукашенко раскрыл дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»

Источник:
Sibnet.ru
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Частная военная компания «Вагнер» продолжит существовать на территории Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии останется «ядро» группы, при этом в настоящее время «кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне», передает государственное белорусское агентство «БелТА».

Систему размещения ЧВК, по которой военные будут располагаться в стране, была выстроена совместно с Евгением Пригожиным. Сейчас подразделения «Вагнера» продолжают выполнять задачи и ведут переподготовку.

«В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», — пояснил Лукашенко.

Тема: Мятеж Пригожина
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Политика #Мир #Армия
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