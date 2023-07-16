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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Польская разведка рассказала, кому теперь подчиняется «Вагнер»

Источник:
Sibnet.ru
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Польские власти внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белорусии, заявил заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Группа "Вагнера" присутствует в Беларуси. Прибыли первые бойцы, их сейчас может быть несколько сотен», — приводит слова Жарина польское издание Gospodarce.

По его словам, отряды ЧВК в Белоруссии действуют согласно указаниям российских властей. «Русские будут продолжать эксплуатировать группу "Вагнера", как они это делают во всем мире. Вагнеровцы де-факто выполняют миссии Кремля и от имени Кремля»,— заявил Жарин.

Разместиться в полевых лагерях на территории Белоруссии ЧВК «Вагнер» предложил президент республики Александр Лукашенко.

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syris

А еще обязательно с собой тащить шевроны и нац.литературу,вот прямо без этого не обойтись

GammiPluh

Все еще есть кому воевать у ВСУ, народ еще не понял что с ним делают

osd

ну калаш и 3 магазина -- Операция против крутая ! за 100 бачей их бы гопник во дворе грохнул из ПМ !!

ball-n-wall

У американцев рожа в пуху конкретно. Вспомните как они бомбили Вьетнам, там всё использовали без оглядки...