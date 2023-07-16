Польская разведка рассказала, кому теперь подчиняется «Вагнер»

Польские власти внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белорусии, заявил заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Группа "Вагнера" присутствует в Беларуси. Прибыли первые бойцы, их сейчас может быть несколько сотен», — приводит слова Жарина польское издание Gospodarce.

По его словам, отряды ЧВК в Белоруссии действуют согласно указаниям российских властей. «Русские будут продолжать эксплуатировать группу "Вагнера", как они это делают во всем мире. Вагнеровцы де-факто выполняют миссии Кремля и от имени Кремля»,— заявил Жарин.

Разместиться в полевых лагерях на территории Белоруссии ЧВК «Вагнер» предложил президент республики Александр Лукашенко.