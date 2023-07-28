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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Появились фото Пригожина с участниками форума «Россия — Африка»

Источник:
Sibnet.ru
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Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина заметили в Санкт-Петербурге, где проходит форум «Россия — Африка».

Глава «Русского дома» в Центральноафриканской республике Дмитрий Сытый опубликовал фотографию, где Пригожин жмет руку послу страны Фредди Мапуке.

«Господин посол поделился со мной первыми фотографиями с саммита Россия — Африка. Видим знакомые лица», — подписал снимок Сытый.

Евгений Пригожин и Фредди Мапука
Евгений Пригожин и Фредди Мапука
Фото: © Дмитрий Сытый / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В разговоре с РБК Сытый пояснил, что Пригожин вечером 27 июля встретился с Мапукой, генеральным директором государственного протокола президента ЦАР, который также находится в ранге посла.

Позже телеграм-канал «Оркестр Вагнера» опубликовал еще один снимок Пригожина из «кулуаров Россия — Африка». На фотографии бизнесмен запечатлен в той же одежде, что и на первом снимке. На фоне карты он жмет руку, как утверждается, директору камерунского телеканала Afrique media.

«Руководитель ЧВК "Вагнер" посетил своих африканских друзей в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Евгений Пригожин и директор издания «Afrique media»
Евгений Пригожин и директор издания «Afrique media»
Фото: © телеграм-канал «Оркестр Вагнера | Wagner»

Пригожин 24 июня объявил «марш справедливости» на Москву, против него возбудили дело о вооруженном перевороте. Через 1,5 суток колонны «Вагнера» остановились. Было объявлено, что ЧВК и Пригожин уйдут в Белоруссию. В конце июня стало известно, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге.

Тема: Мятеж Пригожина
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Политика #Россия
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