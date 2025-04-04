Видео удара «Вагнера» по вертолету во время мятежа показано впервые

Видео удара бойцов ЧВК «Вагнер» по вертолету Ка-52 во время мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года впервые опубликовано, кадрами поделился военный блогер и летчик Алексей Воевода в телеграм-канале.

На видео движется колонна военной техники, как утверждается, во время «марша справедливости на Москву». Над машинами летит вертолет, в него попадает снаряд, и он падает. «Сбили вертолет!» — говорит неизвестный.

«На видео отлично видно начало работы системы катапультирования. А именно отстрел лопастей. К сожалению, высоты не хватило. Изначально, явно тянули на вынужденную», — прокомментировал кадры Воевода.

Предприниматель Евгений Пригожин создал частную военную компанию «Вагнер» в 2014 году, она работала в Сирии, странах Африки и на Украине. 23-24 июня 2023 года бойцы во главе с основателем предприняли попытку вооруженного мятежа.

За сутки вагнеровцы прошли по территории нескольких российских регионов, по пути сбив несколько вертолетов и самолет Ил-22, в них погибли 15 военнослужащих. Мятеж завершился вечером 24 июня, после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Через два месяца, 23 августа 2023 года, пригожинский бизнес-джет разбился в Тверской области. Погибли семь пассажиров, в том числе основатель ЧВК, и трое членов экипажа.

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