Как Пригожин превратился из ресторатора в «предателя»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин за день превратился из народного героя в изменника Родины. Как производитель хот-догов дошел до военного мятежа?

Пригожин родился в Ленинграде 1 июня 1961 года. Мать Виолетта Пригожина была медиком. Отец рано умер. Ребенка воспитывал отчимом — тренер. Увлекся беговыми лыжами. В 1977 году окончил спортивную школу-интернат. Поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт.

По информации СМИ, в ноябре 1979 года был осужден на два с половиной года условно по обвинению в краже. В 1981 году получил 13 лет колонии по новым обвинениям в краже, мошенничестве, вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбое.

Бизнес

После помилования в 1990 году занялся бизнесом в общепите, начав с продажи хот-догов. В 1997-м Пригожин управлял уже элитными ресторанами. В одном из его заведений ужинали президенты России и Франции Владимир Путин и Жак Ширак. Бывал там и президент США Джордж Буш-младший. Так он познакомился с Путиным.

Впоследствии Пригожин занялся форматом комбинатов питания. В 2016 году он фактически стал монополистом на рынке школьного питания в Москве. В 2000-х годах с головой ушел в строительный бизнес. Строил элитные жилые комплексы в Санкт-Петербурге.

Компания Пригожина активно сотрудничала с Минобороны. Его структуры выигрывали тендеры на миллиарды рублей на строительство, жилищно-коммунальное обслуживание, уборку помещений.

Медиа

Пригожин стал известен в связи «фабрикой троллей» — Агентством интернет-исследований, которое она организовал в 2013 году. «Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада», — сказал тогда бизнесмен.

В 2017 году создал ряд СМИ — Федеральное агентство новостей, «Политика сегодня», «Экономика сегодня» и «Народные новости». Вскоре эти издания вошли в медиагруппу «Патриот». По данным РБК, в 2017 году ежемесячная аудитория изданий группы достигла 36 миллионов человек, превысив аудиторию РИА Новости и «Комсомольской правды».

Соединнеые Штаты обвиняли Пригожина во вмешательстве в политический процесс. В 2021 году ФБР объявило российского бизнесмена в розыск за вмешательство в выборы президента США и объявило награду за него в 250 тысяч долларов.

Война

В 2014 году Пригожин основал частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Это имя произошло от позывного одного из командиров группы — бывшего офицера спецназа ГУ Генштаба ВС РФ. По созвучию с именем великого композитора Рихарда Вагнера бойцов впоследствии стали называть «музыкантами», а саму группу — «оркестр».

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Вагнеровцы были активно задействованы в военной операции в Сирии. Засветились в ряде африканских стран — Судане, Ливии — на стороне генерала Халифа Хафтара.

В 2022 году группа «Вагнер» приняла участие в специальной военной операции. Пригожин сразу стал в ней медийным героем. Он использовал все ресурсы, чтобы «прокачать» репутацию ЧВК. Формировал имидж «лучшей пехоты в мире». На фоне «серой массы» российской армии благодаря медийной накачке «музыканты» виделись супергероями.

Пригожин почти сразу же стал конфликтовать с руководством Минобороны. Сначала он обвинял военных в замалчивании боевых успехов «Вагнера», затем обвинил министра обороны Сергея Шойгу в недостаточном снабжении боеприпасами. Впоследствии основатель ЧВК перешел на мат.

Военный мятеж

Пригожин в пятницу, 23 июня обвинил российскую армию в ракетном ударе по тыловому лагерю «Вагнера». Он заявил, что должен «разобраться» с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым.

С тяжелой техникой, включая танки, БМП и ЗРК, вагнеровцы направились в Ростов. По дороге они якобы сбили вертолеты ВКС. В Ростове ими был захвачен штаб Южного военного округа. Пригожин на переговорах с замминистра обороны Юнус-Бек Евкуровым потребовал встречи лично с Шойгу и Герасимовым.

Согласно закону «Вооруженный мятеж» — это подготовленное выступление, организаторы которого пытаются свергнуть конституционный строй или угрожают территориальной целостности государства.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации обвинил Пригожина в предательстве, измене и потребовал сдаться. «Действия, которые раскалывают наше единство — это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу», — заявил Путин, пообещав жесткие ответные меры.

Пригожин проигнорировал заявление президента. «Мы патриоты. Те, кто нам противостоит, собрались вокруг подонков», — заявил Пригожин.

По последним данным, колоны «Вагнера» прошли Липецк — это в примерно в 500 километрах от Москвы.