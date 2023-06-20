Две недели минуло с начала широко разрекламированного украинского наступления. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за это время собирались выйти к Азовскому морю. Но их ударные части разбились о «линию Суровикина», оставив на поле боя горящие западные танки.

Украинское контрнаступление стало самой странной наступательной операцией в истории военного искусства. Раньше военачальники старательно скрывали планы, прятали войска, вводили противника в заблуждение. Старая школа ценила фактор неожиданности, как залог успеха.

Киевские власти же, начиная с осени, грозили российской армии сокрушительным разгромом. Близкие к ней эксперты и СМИ на картах показывали, что ВСУ будут наступать «здесь, здесь и здесь».

PR-битва началась за несколько месяцев до настоящего сражения. Киев раскрутил спираль ожиданий, и неудивительно, что планы разошлись с реальностью.

Ожидали на Западе и Украине:



— стратегический выход к Азовскому морю с разрезанием российской группировки на две части;

— стремительный прорыв российской обороны;

— западные вооружения изменят расклад сил;

— российская армия побежит.



Получили:



— бои локального масштаба;

— «топтание» ВСУ на месте;

— разгром танков Leоpard и БМП Bredley в бессмысленных атаках;

— российская армия стойко обороняется.

Киев попал в ловушку собственной пропаганды. Злую шутку с ВСУ также сыграли прошлогодние неудачи российских сил в Херсонской и Харьковской областях. Но армия России с тех пор изменилась.

«Линия Суровикина»

Частичная мобилизация позволила России доукомплектовать кадровые части и создать новые. Битва ЧВК «Вагнер» за Артемовск (Бахмут) дала многомесячную передышку российской армии. Россия создала мощную линию обороны, возведенную по всем правилам фортификационной науки. Ее неофициально назвали в честь замкомандующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина.

По информации СМИ, российская оборона эшелонирована в две-три линии и имеет глубину в 10-15 километров. Она покрыта огромными минными полями, перерыта противотанковыми рвами, пересечена бетонными заграждениями (зубами дракона). Все возможные маршруты противника выдвижения пристреляны артиллерией.

Проблема в том, что такие линии никто не прорывал со времен Второй мировой войны. И тогда при многомиллионных армиях это было большой проблемой, а сейчас стало еще сложнее. Современные средства разведки позволяют вскрыть любое сосредоточение сил, а высокоточное оружие — нанести по ним удар на глубину в сотни километров.

«Мясные» штурмы

Прорывать глубокоэшелонированную линию обороны, напичканную современным оружием, не умеет ни одна армия мира. Это объясняют странную тактику ВСУ.

Украинские подразделения поначалу пытались наступать колоннами. За инженерными машинами, разминирующими дорогу, шли западные танки и БМП. Часть из них подрывалась, часть уничтожалась артиллерией, противотанковыми ракетными комплексами и ударными вертолетами Ка-52 и Ми-28.

Поля усеяли сожженные и просто брошенные немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.

Затем эту навороченную технику украинцы стали использовать только ночью, рассчитывая на мощные прицельные комплексы. Но и тогда она быстро выбивалась ударными вертолетами.

В итоге ВСУ перешли к пехотным атакам. Под прикрытием артиллерии украинские бойцы накапливаются в лесополосах и, используя численный перевес, атакуют российские опорные пункты. За большой уровень потерь такие атаки назвали «мясными штурмами».

Маневренная оборона

России воевать от обороны проще. На ее стороне господство авиации в воздухе и превосходство в артиллерии. Российские подразделения используют тактику маневренной обороны.

Попадая под массированный обстрел, россияне отходят на следующую линию обороны. Украинцы занимают оставленные позиции и тут же оказываются под убийственным огнем артиллерии, давно пристрелявшей там каждый кустик. Российские подразделения контратакуют и выбивают не успевшего закрепиться противника.

Подбитые немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley в районе Орехово Фото: © Минобороны России

Самые ожесточенные бои идут в районе Степногорска, Орехово и Времевского выступа. За две недели ВСУ там удалось захватить лишь несколько ничего не значащих мелких населенных пунктов.

Линия фронта сейчас проходит перед «линией Суровикина», то есть украинские силы еще не дошли до основных оборонительных рубежей. При этом, как сообщили источники в Киеве, Вооруженные силы Украины уже потеряли треть техники, поставленной Западом для наступления.

Прогноз

«Первый эшелон наступательной группировки противника сточился, не добившись какого-либо результата», — сказал военный эксперт полковник танковых войск в отставке Виктор Мураховский.

По его словам, у ВСУ «есть второй эшелон, который должен был бы развивать успех, и третий – в основном стрелковые части практически без тяжелого вооружения, которые должны были бы сесть в оборону на занятых первыми эшелонами территориях, но успеха нет, развивать и оборонять нечего».

«Я полагаю, они еще неделю потыкаются, вряд ли с каким-то заметным результатом, на чем данная наступательная эпопея и завершится», — считает Мураховский.