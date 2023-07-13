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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны России разоружило «Вагнер». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Частная военная компания «Вагнер» сдала российской армии более 2 тысяч единиц техники и вооружения, говорится в сообщении Минобороны России.

В том числе сотни единиц тяжелого вооружения: это танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры. Переданы реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт», 2С4 «Тюльпан», гаубицы и противотанковые орудия, минометы, сказано в сообщении.

«Среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях», — отметили в Минообороны.

По данным военного ведомства, приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению, уточнили в Минообороны.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент Владимир Путин встречался с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и командирами в Кремле после попытки военного мятежа.


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Оборона #Силовые структуры #Видеоновости
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GammiPluh

И по итогу оказывается что Вагнера не кривили душой

GammiPluh

Сколько бронетехники жгут в день выкладывая видеоподтверждение уже впечатляет, а сколько осталось за...

DEMON01

Значит будет как обычно, грабить будут простых людей.

ball-n-wall

Жестокость - нелучшая черта человечества..