Частная военная компания «Вагнер» сдала российской армии более 2 тысяч единиц техники и вооружения, говорится в сообщении Минобороны России.

В том числе сотни единиц тяжелого вооружения: это танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры. Переданы реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт», 2С4 «Тюльпан», гаубицы и противотанковые орудия, минометы, сказано в сообщении.

«Среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях», — отметили в Минообороны.

По данным военного ведомства, приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению, уточнили в Минообороны.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент Владимир Путин встречался с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и командирами в Кремле после попытки военного мятежа.