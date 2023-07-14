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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует

Источник:
Sibnet.ru
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Вопрос легализации ЧВК должен быть обсужден Госдумой и правительством, приводит «Коммерсантъ» слова Путина. «Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией», — сказал он.

Что же касается ситуации вокруг ЧВК «Вагнер», то по мнению президента России, все «очень просто и очевидно для российского общества». «Рядовые бойцы "Вагнера" воевали достойно, так... То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление... Я скажу так, очень аккуратно...», — отметил Путин.

Он рассказал, что на встрече с представителями ЧВК в Кремле 29 июня предложил им варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Речь в том числе шла о продолжении службы под руководством их непосредственного командира с позывным Седой.

«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил. А [Евгений] Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: "Нет, ребята не согласны с таким решением», — уточнил Путин.

Тема: Мятеж Пригожина
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