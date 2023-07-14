Бойцы ЧВК «Вагнер» стали военными инструкторами

Бойцы ЧВК «Вагнер» начали принимать участие в подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Белоруссии, сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.

Занятия проходят неподалеку от города Осиповичи Могилевской области. Отмечается, что инструкторы из ЧВК объясняют нюансы действий в различной обстановке.

Занятия построены только на личном опыте и разборе реальных ситуаций. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине.

13 июля стало известно, что ЧВК «Вагнер» начала передислокацию из полевых лагерей. При этом в колонне были автобусы с белорусскими номерами, что может указывать на переброску бойцов в Белоруссию.