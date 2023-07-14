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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бойцы ЧВК «Вагнер» стали военными инструкторами

Источник:
Sibnet.ru
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Бойцы ЧВК «Вагнер» начали принимать участие в подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Белоруссии, сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.

Занятия проходят неподалеку от города Осиповичи Могилевской области. Отмечается, что инструкторы из ЧВК объясняют нюансы действий в различной обстановке.

Занятия построены только на личном опыте и разборе реальных ситуаций. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине.

13 июля стало известно, что ЧВК «Вагнер» начала передислокацию из полевых лагерей. При этом в колонне были автобусы с белорусскими номерами, что может указывать на переброску бойцов в Белоруссию.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

GammiPluh

русская газета с ней согласна, что говорят политики неважно, главное как это везде употребляется

Grossmeister38rus

не забывайтеПутин: ЧВК «Вагнер» финансировалась государством, 86 млрд рублей было направлено за год

Asd10

Я о самом факте расформирования боеспособной части. Шпион с пожарником нам навоюют...

Killer X

давно ждал когда налоговая станет вражеской госструктурой и вот нате