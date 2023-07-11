ЧВК «Вагнер» во время мятежа приближалась к ядерному оружию

Часть бойцов ЧВК «Вагнер» по пути к Москве двигалась в направлении укрепленной базы российской армии, на которой хранится ядерное оружие, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анализ видео очевидцев и разговоры с местными жителями.

«Вагнеровцы» шли к «Воронежу-45» — одному из 12 российских хранилищ ядерного оружия национального уровня, согласно докладу ООН. Свидетельства об их продвижении обрываются примерно в 100 километрах от базы. Бойцы дошли до города Таловая, где, по словам местных жителей, с ними вступили в бой российские военные. Недалеко от этого места был сбит один из вертолетов Минобороны Ка-52, отметило Reuters.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил агентству, что мятежные силы достигли базы. Он утверждает, что «вагнеровцы» хотели заполучить небольшие ядерные заряды, которые может переносить один человек в рюкзаке, чтобы «поднять ставки». По словам Буданова, единственным барьером между мятежниками и ядерным оружием оказались двери в ядерное хранилище.

Близкий к Кремлю источник с военными связями частично подтвердил агентству заявление главы украинской разведки. По его словам, «вагнеровцам» «удалось попасть в зону особого внимания. Американцы были взволнованы, потому что там хранятся ядерные боеприпасы».

Но американские чиновники в разговоре с Reuters выразили сомнения в приближении бойцов Пригожина к ядерному оружию. В ответ на вопрос о том, достигли ли силы «Вагнера» базы и пытались ли получить ядерное оружие, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж сказал: «Мы не можем подтвердить это. В какой-либо момент у нас не было никаких свидетельств того, что ядерное оружие или материалы находятся под угрозой».

Ядерное оружие, которое можно переносить в рюкзаке, создавалось в эпоху холодной войны, а к началу 1990-х США и Россия согласились уничтожить такое оружие. Несколько бывших чиновников США по ядерному нераспространению сказали, что трудно точно знать, выполнила ли Россия обещание уничтожить оружие в форме рюкзака.