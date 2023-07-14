Байден посоветовал Пригожину следить за едой

Президент США Джо Байден пошутил, что на месте основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после попытки мятежа он следил бы за тем, что ест.

«Мы даже не знаем, где он находится… Если бы я был им, я бы следил за тем, что я ем. Я бы следил за своим меню», — пошутил Байден, отвечая на вопрос журналистов о статусе основателя «Вагнера».

Позже он добавил, что, «кроме шуток», никто не знает наверняка, «какое будущее у Пригожина в России», сказал на пресс-конференции в Хельсинки.



Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерям его бойцов и пообещал ответить. Военное ведомство обвинение отвергло. После этого Пригожин объявил о «марше справедливости». Президент России назвал эти действия изменой. Посредником в переговорах стал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Согласно сделке между Пригожиным и Кремлем, он должен находиться в Беларуси. Однако, по данным Лукашенко, Пригожин «находится в Питере, может быть, в Москву поехал». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Кремль не следит за перемещениями Пригожина.