Пригожин ответил на слова президента о предательстве

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на слова президента Владимира Путина о предательстве. Он наоборот объявил себя патриотом, но отказался сложить оружие и прийти с повинной.

В субботу, после начала «мятежа Пригожина» Путин обратился к нации. Глава государства назвал действия основателя ЧВК «Вагнер» предательством и ударом в спину. И пообещал, что организаторы мятежа, те, кто встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание.

Бизнесмен не признал себя предателем и заявил, что не собирается «прийти с повинной». Свои действия обосновал тем, что выступает против коррупции и бюрократии. По его словам, разворовывались деньги на боеприпасы, а также средства на помощь Африке.

«Мы патриоты. Те, кто нам противостоит, собрались вокруг подонков», — завил Пригожин.

В пятницу, 23 июня, в телеграм-канале пресс-службы Пригожина появились сообщения о том, что по тыловым позициям бойцов ЧВК «Вагнер» якобы силами Минобороны был нанесен ракетный удар. Ведомство назвало заявление «информационной провокацией». На Пригожина завели дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». ЧВК в свою очередь вышла из подчинения.

Отряды «Вагнера», вопреки приказу, покинули место дислокации. С тяжелой техникой они направились в Ростов. По дороге «вагнеровцы» сбили вертолеты ВКС. В Ростове ими был захвачен штаб Южного военного округа. Пригожин потребовал для переговоров министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.