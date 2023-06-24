Из Африки с зеками на Украину: история участия «Вагнера» в СВО

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» участвовала в специальной военной операции на Украине практически с ее начала. Какой путь прошли «музыканты» до объявлениях их мятежниками и кто был в их рядах?

«Евгений Викторович (Пригожин) и пресс-служба компании "Конкорд" выражают восхищение и полное одобрение действий высшего руководства Российской Федерации. Да здравствует Президент Путин! Да здравствует Великая Россия! Да здравствует великий русский народ! Спасибо Министерству обороны Российской Федерации. Ура!» — такое сообщение появилось в одном из телеграм-каналов, связанных с Пригожиным, 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине.

Представитель «Вагнера» полковник Александр Трошев прибыл в Луганскую народную республику, в Первомайск, 17 апреля 2022 года. Тогда было принято решение об участии ЧВК. Первой целью была выбрана Попасная.

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Для взятия этой точки перебросили состав «Вагнера» из Африки. Первая группа состояла из 700 бойцов. Они прибыли со своим вооружением и боекомплектом. В итоге Попасную взяли за два месяца. В этом участвовали части российской армии и спецназ «Ахмат» .

После «Вагнер» занял Мироновск и Светлодарск, а 5 августа зашел в Артемовск (Бахмут). В октябре бойцы не дали захватить город Кременная, а к 11 января 2023 года взяли Соледар.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер"», — говорилось от лица Пригожина в телеграм-канале.

Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» во взятом Артемовске (Бахмуте) Фото: © телеграм-канал «Оркестр Вагнера | Wagner»

После этого начали огибать окраины Бахмута с северо-востока. Операция «Бахмутская мясорубка» продлилась 224 дня, 20 мая Пригожин объявил о полном контроле над городом.

25 мая части «Вагнера» ушли в тыловые районы на отдых и переподготовку.

По словам Пригожина, среди бойцов ЧВК в боях за Артемовск погибли порядка 20 тысяч человек, потери Вооруженных сил Украины составили 50-70 тысяч убитыми, а еще 50-70 тысяч украинских военных получили ранения.

Заключенные в рядах ЧВК

Решение о привлечении заключенных в ряды ЧВК было принято в конце мая 2022 года. Летом стали появляться сообщения, что Пригожин ездит в колонии и занимается вербовкой.

Бизнесмен через пресс-службу тогда опровергал подобную информацию, как и связь с ЧВК «Вагнер». «Я подтверждаю с полной уверенностью, что я не просто посещал колонии, а отбывал срок наказания 10 лет. К сожалению, адреса всех колоний, в которых я находился, не помню», — отвечал Пригожин на запросы СМИ.

В конце сентября он признал, что в 2014 году создал группу бойцов, ставшую известной под именем «Вагнер». И объяснил, что скрывал это, чтобы «не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма».

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай рассказывал, что служил в «Вагнере» и был награжден медалью «За отвагу».

9 февраля основатель «Вагнера» уже открыто объявил о прекращении набора заключенных в ряды ЧВК для участия в военной операции на Украине.

«У нас была определенная процедура набора, согласно этой процедуре мы их набирали, мы их обучали, мы их дальше вводили в боевую работу, время действия этой процедуры закончилось», — сказал Пригожин в интервью журналисту Семену Пегову.

По его словам, «Вагнер» не отказывался от заключенных, но «принято решение — не буду рассказывать подробности, — по которому заключенные дальше, вероятнее всего, пойдут куда-то там в воинские подразделения».

Пригожин говорил, что с начала СВО было набрано порядка 50 тысяч заключенных, из них погиб каждый пятый.

А 32 тысячи осужденных завершили контракт с «Вагнером» и вернулись домой, приводил основатель ЧВК данные на 18 июня.