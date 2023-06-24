Из Африки с зеками на Украину: история участия «Вагнера» в СВО

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» участвовала в специальной военной операции на Украине практически с ее начала. Какой путь прошли «музыканты» до объявлениях их мятежниками и кто был в их рядах?
«Евгений Викторович (Пригожин) и пресс-служба компании "Конкорд" выражают восхищение и полное одобрение действий высшего руководства Российской Федерации. Да здравствует Президент Путин! Да здравствует Великая Россия! Да здравствует великий русский народ! Спасибо Министерству обороны Российской Федерации. Ура!» — такое сообщение появилось в одном из телеграм-каналов, связанных с Пригожиным, 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине.
Представитель «Вагнера» полковник Александр Трошев прибыл в Луганскую народную республику, в Первомайск, 17 апреля 2022 года. Тогда было принято решение об участии ЧВК. Первой целью была выбрана Попасная.
Для взятия этой точки перебросили состав «Вагнера» из Африки. Первая группа состояла из 700 бойцов. Они прибыли со своим вооружением и боекомплектом. В итоге Попасную взяли за два месяца. В этом участвовали части российской армии и спецназ «Ахмат» .
После «Вагнер» занял Мироновск и Светлодарск, а 5 августа зашел в Артемовск (Бахмут). В октябре бойцы не дали захватить город Кременная, а к 11 января 2023 года взяли Соледар.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер"», — говорилось от лица Пригожина в телеграм-канале.
После этого начали огибать окраины Бахмута с северо-востока. Операция «Бахмутская мясорубка» продлилась 224 дня, 20 мая Пригожин объявил о полном контроле над городом.
25 мая части «Вагнера» ушли в тыловые районы на отдых и переподготовку.
По словам Пригожина, среди бойцов ЧВК в боях за Артемовск погибли порядка 20 тысяч человек, потери Вооруженных сил Украины составили 50-70 тысяч убитыми, а еще 50-70 тысяч украинских военных получили ранения.
Заключенные в рядах ЧВК
Решение о привлечении заключенных в ряды ЧВК было принято в конце мая 2022 года. Летом стали появляться сообщения, что Пригожин ездит в колонии и занимается вербовкой.
Бизнесмен через пресс-службу тогда опровергал подобную информацию, как и связь с ЧВК «Вагнер». «Я подтверждаю с полной уверенностью, что я не просто посещал колонии, а отбывал срок наказания 10 лет. К сожалению, адреса всех колоний, в которых я находился, не помню», — отвечал Пригожин на запросы СМИ.
В конце сентября он признал, что в 2014 году создал группу бойцов, ставшую известной под именем «Вагнер». И объяснил, что скрывал это, чтобы «не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма».Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай рассказывал, что служил в «Вагнере» и был награжден медалью «За отвагу».
9 февраля основатель «Вагнера» уже открыто объявил о прекращении набора заключенных в ряды ЧВК для участия в военной операции на Украине.
«У нас была определенная процедура набора, согласно этой процедуре мы их набирали, мы их обучали, мы их дальше вводили в боевую работу, время действия этой процедуры закончилось», — сказал Пригожин в интервью журналисту Семену Пегову.
По его словам, «Вагнер» не отказывался от заключенных, но «принято решение — не буду рассказывать подробности, — по которому заключенные дальше, вероятнее всего, пойдут куда-то там в воинские подразделения».
Пригожин говорил, что с начала СВО было набрано порядка 50 тысяч заключенных, из них погиб каждый пятый.
А 32 тысячи осужденных завершили контракт с «Вагнером» и вернулись домой, приводил основатель ЧВК данные на 18 июня.