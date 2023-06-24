Путин обвинил Пригожина в измене

Президент России Владимир Путин в обращении к нации назвал действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина предательством и ударом в спину.

«Действия, которые раскалывают наше единство — это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу», — заявил Путин.

По его словам, «битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас — любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри».

«Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», — подчеркнул Путин.