Группа Вагнера, известная также как ЧВК «Вагнер» (частная военная компания) — одна из самых закрытых силовых структур России. Она не значится ни в каких справочниках и реестрах, но ее сотрудники прошли через Донбасс, Сирию и ряд африканских стран. Одни называют их наемниками, другие — военными специалистами, работающими в интересах российского государства.

Бизнесмен Евгений Пригожин впервые признался, что в 2014 году именно он создал группу бойцов, впоследствии ставшую известной под именем «Вагнер». Ранее он уходил от ответа на этот вопрос, как объяснил позже, чтобы не «подставить парней».

По его словам, в 2014 году, когда Россия «впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым», он решил набрать группу, «которая поедет и защитит русских». Бизнесмен пытался сотрудничать с разными «военизированными товарищами», но понял, что из них — «половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть».

Тогда Пригожин занялся этим сам. «Почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ (батальонная тактическая группа) "Вагнер"», — сказал он пресс-службе компании «Конкорд».

По информации СМИ, это имя произошло от позывного одного из командиров группы — бывшего офицера спецназа ГУ Генштаба ВС РФ. По созвучию с именем великого композитора Рихарда Вагнера бойцов впоследствии стали называть «музыкантами», а саму группу — «оркестр».

По еще одной версии, организацию Пригожина почти официально стали называть ЧВК «Вагнер» после внесения в санкционный список США в 2017 году под именем PMC Wagner.

Боевой путь

После создания бойцы группы принимают активное участие в боях на стороне ополчения Донецкой и Луганской народных республик. По данным СМИ, они были задействованы в ходе боев у Дебальцево зимой 2015 года, где в окружение попала большая группа украинских военных.

«Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР», — отметил Пригожин.

#Армия Жизнь как война: день с бойцами спецназа

Вагнеровцы были активно задействованы в российской военной операции в Сирии. Издания писали, что заслуга в освобождении Пальмиры в марте 2016 года во многом принадлежит бойцам группы.

По данным ряда СМИ, группа засветилась в ряде африканских стран. Их заметили в Судане на стороне президента Омара Башира, в Ливии — на стороне генерала Халифа Хафтара.

В Центральноафриканской республике (ЦАР), по данным из открытых источников, вагнеровцы якобы работали и по приглашению официальных властей. В частности, они готовили местных военных. Действиям группы в ЦАР посвящены художественные фильмы «Турист» и «Гранит».

Под эгидой государства?

Проявили себя «музыканты» в ходе специальной военной операции на Украине. На их счету захват важнейших объектов в Луганской и Донецкой областях. В ходе боев они показали высокую мотивацию и военную подготовку.



«Эти парни — герои, которые защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, стали одной из опор нашей Родины», — сказал Пригожин.

По неподтвержденным данным, вагнеровцы тесно связаны с российской военной разведкой. На это указывает то, что крупнейшие частные военные компании всегда работают «под крышей» спецслужб. Фактически, это обычная мировая практика.

Эксперты предполагают, что в отличие от западных ЧВК, у «Вагнера» более тесные связи с правительственными структурами. А некоторые даже считают, его бойцы такие же российские военные, как и другие солдаты и офицеры, просто у них несколько иные правовые отношения с государством.

Ряд экспертов, в основном западных, не раз говорили, что «Вагнер» на самом деле не частная армия, а хорошо замаскированное подразделение в структуре Минобороны РФ, подчиняющееся и работающее в интересах государства.

Евгений Пригожин, согласно данным из открытых источников, — ресторатор, занимается строительным бизнесом. Родился в Санкт-Петербурге 1 июня 1961 года. Профессионально занимался лыжными гонками. Был осужден и отбывал наказание. Начал бизнес в 90-х — сначала торговал хот-догами, затем открыл супермаркеты и дошел до элитного плавучего ресторана, гостями которого стали исключительно VIP-персоны.

Совладелец компании «Конкорд», владелец еще нескольких компаний, якобы руководил «Агентством интернет-расследований», которое США обвинили во вмешательстве в их внутреннюю политику. На сегодня его бизнес находится под санкциями западных стран, а сам Пригожин разыскивается ФБР.

СМИ включают Пригожина в круг друзей Путина. Сам президент говорил, что лично знаком с Евгением Викторовичем, но не более того. Тесные связи и деятельность в интересах власти находят косвенное подтверждение, но ни признаний, ни фактических доказательств этому нет.