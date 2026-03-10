НАВЕРХ
Intel представила новые процессоры

Компания Intel официально анонсировала линейку процессоров Bartlett Lake-S, предназначенную для периферийных систем. Анонс состоялся в рамках выставки Embedded World 2026.

Процессоры базируются на старой архитектуре Raptor Lake, но на совершенно новом кристалле. Новинки предназначены для платформы LGA 1700, однако не будут совместимы с потребительскими материнскими платами с этим сокетом.

Ключевая особенность линейки — полное отсутствие энергоэффективных ядер. Всего Intel подготовила 11 моделей Bartlett Lake-S Флагманом семейства стал Core 9 273PQE, который имеет 12 ядер, 24 потока и пиковую тактовую частоту в 5,9 ГГц.

Новые процессоры будут поставляться только OEM-партнерам и предназначены для промышленных предприятий, которые требуют чипов, способных одновременно обрабатывать множество критически важных рабочих нагрузок.

Производитель также поделился результатами внутреннего тестирования свежих чипов. Утверждается, что Core 9 273PE с теплопакетом в 65 Вт до 3,8 раз быстрее Ryzen 7 9700X в рабочих задачах. Цены новинок пока держатся в секрете.

