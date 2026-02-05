Панарин перешел в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс»

Один из лучших российских игроков НХЛ Артемий Панарин перешел в «Лос-Анджелес Кингз» по обмену из «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщила пресс-служба «Лос-Анджелеса».

Панарин согласовал с новым клубом двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой 11 миллионов долларов. «Рейнджерс» сохранят за собой 50% контракта Панарина до конца сезона-2025/26.

Панарину 34 года, он выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. Нападающий — самый результативный игрок клуба, он побил несколько многолетних бомбардирских рекордов. В частности, быстрее всех в истории команды набрал 400 очков (310 игр). Хоккеист был вторым среди самых высокооплачиваемых игроков клуба (81,5 миллиона долларов за семь лет).

Взамен «Рейнджерс» получили 20-летнего канадского нападающего без опыта выступления в НХЛ Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта 2028 года.