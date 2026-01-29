Назван самый популярный смартфон в мире

Самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2025 года стал iPhone 16, следует из рейтинга аналитической компании Counterpoint Research.
Суммарно на долю десяти самых популярных моделей пришлось почти 19% всех глобальных продаж. В топ-10 доминируют два бренда — Apple заняла семь позиций из десяти, а Samsung — оставшиеся три.
На второй позиции рейтинга — iPhone 16 Pro Max, на третьей iPhone 16 Pro, четвертое место занял iPhone 17 Pro Max. Самым продаваемым Android-смартфоном в мире по итогам 2025 года стал Samsung Galaxy A16 5G, который находится на пятой строчке списка.
На шестой позиции — Samsung Galaxy A06 4G, на седьмой — iPhone 17. Восьмое место занял iPhone 15, Samsung Galaxy S25 Ultra на девятой строчке. Замыкает топ-10 самая доступная «яблочная» модель iPhone 16e.