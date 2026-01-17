НАВЕРХ
Гриб превратили в портативную флешку. ФОТО

Yanko Design
Представлен портативный накопитель Soft Drive, корпус которого изготовлен из мицелия — вегетативного тела грибов.

Необычное устройство объемом 8 гигабайт состоит из стандартной карты памяти и радиатора. Они заключены в оболочку из трех биоразлагаемых компонентов. Так, основу корпуса составляет мицелий, который служит для формирования плодовых тел грибов, уточнил разработчик в соцсети X.

Портативный накопитель Soft Drive
Портативный накопитель Soft Drive
Фото: © Yanko Design

Также в накопителе используются волокна технической конопли и полимолочная кислота — биопластик из растительного сырья. Корпус накопителя выполнен полупрозрачным, что позволяет видеть внутреннюю структуру и компоненты.

Накопитель позиционируется как устройство для локального физического хранения данных. По окончании срока службы корпус полностью разложится в естественных условиях, поскольку все его компоненты имеют органическое происхождение.

