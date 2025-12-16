НАВЕРХ

Главного тренера «Зенита» Семака задержали в Германии

Источник:
Sibnet.ru
339 2
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак
Фото: Вячеслав Евдокимов / CC BY-SA 3.0

Главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака вместе с женой задержали в аэропорту Мюнхена. Об этом супруга тренера Анна Семак написала в своем телеграм-канале.

Анна Семак сообщила, что они с супругом прилетели в Германию по медицинским причинам. Перед вылетом из Мюнхена пара оформляла Tax free на купленные вещи, после чего их задержали люди форме.

Жена главного тренера «Зенита» уточнила, что им устроили допрос, после чего заставили заплатить внушительный штраф, а также принудили выложить и оставить в Германии все сделанные покупки.

Из-за инцидента главный тренер «Зенита» и его супруга опоздали на рейс, им пришлось доплатить большую сумму за новые билеты. «Выдохнув, как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда», — написала Анна Семак.

Согласно таможенным правилам Евросоюза, российские граждане не могут вывозить из Европы в Россию предметы роскоши дороже 300 евро за каждый товар. В частности, к таким товарам относят одежду, обувь, косметику.

Еще по теме
Роналду оказался гораздо моложе, чем его цифры в паспорте
Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари
Трагический матч «Спартака»: история массовой гибели болельщиков
Забившего семь мячей в матче футболиста арестовали
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
34
СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте
33
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
28
Трамп призвал Зеленского смириться с потерей территорий
25
Кремль потребует на переговорах гарантии по Украине
18
Белый дом счел неизбежным отказ Украины от территорий