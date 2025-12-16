Главного тренера «Зенита» Семака задержали в Германии

Главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака вместе с женой задержали в аэропорту Мюнхена. Об этом супруга тренера Анна Семак написала в своем телеграм-канале.

Анна Семак сообщила, что они с супругом прилетели в Германию по медицинским причинам. Перед вылетом из Мюнхена пара оформляла Tax free на купленные вещи, после чего их задержали люди форме.

Жена главного тренера «Зенита» уточнила, что им устроили допрос, после чего заставили заплатить внушительный штраф, а также принудили выложить и оставить в Германии все сделанные покупки.

Из-за инцидента главный тренер «Зенита» и его супруга опоздали на рейс, им пришлось доплатить большую сумму за новые билеты. «Выдохнув, как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда», — написала Анна Семак.

Согласно таможенным правилам Евросоюза, российские граждане не могут вывозить из Европы в Россию предметы роскоши дороже 300 евро за каждый товар. В частности, к таким товарам относят одежду, обувь, косметику.