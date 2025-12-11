Названы лучшие смартфоны 2025 года

Аналитики тематического портала Gizmochina составили топ-5 лучших смартфонов 2025 года. Составители рейтинга отметили, что в текущем году рынок получил самые продуманные флагманы, сочетающие множество ключевых характеристик.

На первое место эксперты поместили iPhone 17 Pro Max. Подчеркивается, что Apple довела формулу своего флагмана до совершенства — у него мощный чип A19 Pro, прочный алюминиевый корпус, обновленная тройная камера, рекордная автономность и паровая камера охлаждения.

Samsung Galaxy S25 Ultra стал лидером по интеллектуальным функциям — флагман получил Call Transcript, Circle to Search и Now Bar с поддержкой ИИ. Аппарат также оснащен процессором Snapdragon 8 Elite, камерой на 200 мегапикселей и гарантией на семь лет обновлений.

OnePlus 15 эксперты назвали «убийцей флагманов». У него 165-герцовый AMOLED-экран, огромная батарея на 7300 мАч, зарядка на 120 Вт, процессор Snapdragon 8 Gen 5 Elite, а также рекордная испарительная камера для охлаждения.

Google Pixel 10 Pro XL попал в список лучших благодаря ИИ. Новый Tensor G5 оптимизирован для локальной работы нейросетей, сохранив сильную сторону серии — стабильную камеру, отличный экран и семилетний период официальной поддержки.

OPPO Find X9 Pro получил статус лучшего камерофона 2025 года. Любители мобильных съемок оценят его 200-мегапиксельный модуль от Hasselblad. Продвинутые алгоритмы обеспечивают потрясающую детализацию снимков. Также у него аккумулятор на 7500 мАч и защита IP69.