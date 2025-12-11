НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Названы лучшие смартфоны 2025 года

Источник:
Gizmochina
204 0
Смартфон iPhone 17 Pro
Смартфон iPhone 17 Pro
Фото: © Apple

Аналитики тематического портала Gizmochina составили топ-5 лучших смартфонов 2025 года. Составители рейтинга отметили, что в текущем году рынок получил самые продуманные флагманы, сочетающие множество ключевых характеристик.

На первое место эксперты поместили iPhone 17 Pro Max. Подчеркивается, что Apple довела формулу своего флагмана до совершенства — у него мощный чип A19 Pro, прочный алюминиевый корпус, обновленная тройная камера, рекордная автономность и паровая камера охлаждения.

Samsung Galaxy S25 Ultra стал лидером по интеллектуальным функциям — флагман получил Call Transcript, Circle to Search и Now Bar с поддержкой ИИ. Аппарат также оснащен процессором Snapdragon 8 Elite, камерой на 200 мегапикселей и гарантией на семь лет обновлений.

OnePlus 15 эксперты назвали «убийцей флагманов». У него 165-герцовый AMOLED-экран, огромная батарея на 7300 мАч, зарядка на 120 Вт, процессор Snapdragon 8 Gen 5 Elite, а также рекордная испарительная камера для охлаждения.

Google Pixel 10 Pro XL попал в список лучших благодаря ИИ. Новый Tensor G5 оптимизирован для локальной работы нейросетей, сохранив сильную сторону серии — стабильную камеру, отличный экран и семилетний период официальной поддержки.

OPPO Find X9 Pro получил статус лучшего камерофона 2025 года. Любители мобильных съемок оценят его 200-мегапиксельный модуль от Hasselblad. Продвинутые алгоритмы обеспечивают потрясающую детализацию снимков. Также у него аккумулятор на 7500 мАч и защита IP69.

Еще по теме
Назван самый мощный в мире смартфон
Представлены флагманские смартфоны Poco F8 Pro и F8 Ultra
HONOR представила смартфоны серии 500
ИИ-браузер Comet стал доступен на Android-устройствах
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
11993
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
11172
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
29641
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
47612
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
134907
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
133527
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
167166
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
156160
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2762197
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
182197
0
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35
Российские танки стали оборудовать пластиковой защитой «Одуванчик»
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Uynachalnica

Оно у нас 25 лет уже как! Вот-вот америгу обгоним, осталось только потерпеть еще немного, и так всё в...

-2rist-

сюжет многократно пересказывался в различных сказках, где султан или король, переодеваясь в простолюдина,лично...

pepelmetal

Именно поэтому он Российский а не [мат]ский🙂

Очаков

А тебе то чего так размечталось?