Apple раскрыла судьбу фото подписчиков iCloud+

Apple сохранит российским пользователям доступ к данным в iCloud после окончания подписки, сообщила техподдержка компании.

«Если у вас есть подписка iCloud+, ваши данные останутся доступными и после окончания подписки. Вы сможете продолжать управлять хранилищем и загружать фотографии и видео из iCloud», — говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Сохранение данных после окончания подписки будет действовать только для пользователей с российскими аккаунтами.

Apple отключила оплату своих сервисов в России с 1 апреля, после того как сотовые операторы запретили пополнять баланс Apple ID с баланса мобильного телефона.

Новые покупки, включая внутриигровые покупки и продление подписки, больше недоступны, если у пользователя нет средств на балансе учетной записи Apple. Продолжать совершать покупки и продлевать подписки можно, пока есть средства.