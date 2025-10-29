Представлен прототип российской игровой консоли

Национальный центр промышленного дизайна «Лаб 20/50» представил прототип отечественной игровой консоли, вдохновленный советским забором.

Концепция устройства аналогична японской Nintendo Switch: портативная приставка, которую можно подключить к телевизору через док-станцию и использовать как стационарную консоль.

«В концепте объединены современные технологии, стильный внешний вид и элементы национального дизайна», — говорится в описании прототипа на сайте компании-разработчика.

Под национальным дизайном подразумевается визуальная отсылка к «ромбикам» железобетонного забора ПО-2, широко применявшегося в СССР для ограждения военных, промышленных и других объектов.

Разработчики заявляют, что использовали тактильно приятные высококачественные материалы для того, чтобы приставкой можно было комфортно пользоваться в течение длительного времени.

Геймеры, вглядевшиеся в рендеры устройства, пришли к выводу, что геймпад консоли вряд ли будет удобно держать в руках, а для стиков нет вырезов, чтобы их можно было свободно отклонять в разные стороны.

Устройство от «Лаб 20/50» пока не имеет названия и технических характеристик, но уже удостоено премии «Лучший промышленный дизайн России» в номинации «Дизайн средств обихода» в категории «Прототип».