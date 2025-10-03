ИИ-браузер Comet от Perplexity стал бесплатным

Американская компания Perplexity AI сделала бесплатным свой веб-браузер Comet со встроенным ИИ-помощником. Информация об этом появилась на сайте компании.

Ключевая особенность браузера – нейросетевой ассистент. Он может выдавать краткое содержания веб-страницы, сортировать вкладки по категориям, отправлять письма и искать наиболее выгодные предложения в интернет-магазинах.

Comet использует собственную поисковую систему Perplexity, заточенную на предоставление быстрых и точных ответов, а также многоуровневую защиту на основе ИИ для блокировки киберугроз.

Браузер работает на Windows и Mac. Ранее он был доступен только в подписке Perplexity Max за 200 долларов.

Тренд на внедрение ИИ-ассистентов подхватили производители всех популярных браузеров. Свои нейросетевые помощники появились в Opera, «Яндекс Браузере», Google Chrome и Safari от Apple.