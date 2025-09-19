Google интегрирует ИИ Gemini в браузер Chrome

Корпорация Google приступила к масштабному обновлению самого популярного в мире браузера Chrome. В скором времени в последних версиях станет доступен ИИ-помощник на базе нейросети Gemini.

Ранее такой функционал был доступен лишь владельцам платных подписок. Делая его общедоступным, Google пытается конкурировать с подобными инструментами от OpenAI, Anthropic и Perplexity, которые уже выпустили собственные браузеры с ИИ, пишет The Verge.

Gemini может сравнивать информацию о товарах на разных вкладках, открытых в Chrome, обобщать информацию из разных источников или пересказывать сложный научный текст простым языком, а также открывать страницы из истории браузера.

«Допустим, вы просматривали задания по тимбилдингу, и вот уже конец рабочего дня. Если бы вы захотели вернуться к ним на следующий день, обычно люди оставляли бы эти вкладки открытыми. Но теперь вы можете закрыть эти вкладки, а на следующее утро подойти и сказать: "Эй, а не могли бы вы показать мне задания по тимбилдлингу, которые я просматривал вчера?" И мы автоматически вам их показываем», — цитирует The Verge директора по управлению продуктами Chrome Шармейн Д'Сильву.

Пока бесплатный Gemini в Chrome доступен только американским пользователям Windows и Mac и работает только на английском языке. В ближайшие месяцы Google планирует распространить встроенный в браузер ИИ на большее количество стран и языков.



