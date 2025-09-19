Microsoft внедрит ИИ в «Блокнот» и улучшит Paint

Корпорация Microsoft анонсировала ряд обновлений стандартных приложений Windows 11. Информация о грядущих аптейдах опубликована в официальном блоге операционной системы.

Приложение «Блокнот» в скором времени перестанет требовать подключение к интернету и подпуску Microsoft 365 при использовании функций искусственного интеллекта. Нейросетевые инструменты «Сводка», «Запись» и «Перезапись» будут доступны непосредственно на устройстве с Copilot+ без обращения к облачным сервисам.

Графический редактор Paint получил ползунок, с помощью которого можно настраивать уровень прозрачности штрихов, создаваемых инструментами «Карандаш» и «Кисть». С его помощью можно добиться более плавных переходов между объектами и многослойных эффектов.

Также разработчики добавили возможность сохранить файл с новым расширением .paint. Оно позволяет открыть картинку спустя какое-то время и продолжить работу над ней, по аналогии с расширением .psd у Adobe Photoshop.

Новые функции еще тестируются участниками программы Windows Insider.

Всем пользователям операционки от Microsoft они станут доступны через несколько недель.