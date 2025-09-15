Windows 11 получит собственный измеритель скорости интернета

Windows 11 получит встроенный сервис тестирования скорости интернета, функция уже доступна в инсайдерских сборках операционной системы 26220.6682 и 26120.6682.

Доступ к сервису можно получить из системного трея: при нажатии на значок сети отобразится кнопка для запуска проверки. Также новую функцию Windows 11 можно найти в быстрых настройках WiFi.

При нажатии на кнопку откроется специальная страница Bing, где с помощью веб-приложения запустится сам тест. По замыслу разработчиков, это должно упростить процесс проверки соединения.

Кроме того, Microsoft обновила страницу мобильных устройств в настройках Bluetooth. Теперь на ней отображаются все подключенные телефоны, управлять ими можно прямо из этого окна, без перехода в отдельное меню.