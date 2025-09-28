НАВЕРХ
Хайтек
Новый флагман OnePlus получит тот же процессор, что и Xiaomi 17

Источник:
gizmochina.com
Фото: © androidauthority.com

Китайская OnePlus накануне официальной презентации раскрыла некоторые характеристики своего нового флагманского смартфона OnePlus 15.

Гаджет получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 – такой же, как и во флагманской линейке Xiaomi 17. Еще одной особенностью смартфона станет экран с рамками всего в 1,15 миллиметра и частотой обновления до 165 Герц. У iPhone 17, Xiaomi 17 и будущего Samsung S26 этот показатель составляет 120 Герц.

OnePlus 15, как ожидается, будет оснащен батареей емкостью около 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. Устройство будет работать на Android 16 с оболочкой ColorOS 16 в версии для китайского рынка, и OxygenOS 16 в глобальной версии.

Презентация смартфона на китайском рынке состоится в октябре, пока без точной даты. Глобальный анонс гаджета ожидается до конца 2025 года.

Xiaomi представила флагманскую линейку смартфонов
Хайтек #Смартфоны
