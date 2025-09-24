Российская соцсеть «Одноклассники» стала разочаровывать некоторых пользователей. Кому-то разонравился интерфейс и дополнительный контент в сравнении с конкурентами, кто-то просто нашел своих одноклассников и больше ничего не хочет на платформе. Удалить профиль «Одноклассниках» можно как на сайте, так и в десктопном и мобильных приложениях.

На сайте

Чтобы удалить свой профиль через сайт «Одноклассников» в браузере нужно:

1. Открыть Лицензионное соглашение и пролистать его до конца

2. Нажать на кнопку Отказаться от услуг

3. Выбрать причину удаления и ввести пароль

4. Нажать на кнопку Удалить

Таким же образом можно удалить профиль в десктопном приложении соцсети. Если пользователь забыл пароль и нет возможности восстановить доступ к аккаунту, следует написать в службу поддержки сервиса.

Социальная сеть «Одноклассники» запущена 26 марта 2006 года Альбертом Попковым как российский аналог зарубежных соцсетей. В 2010 году сервис вошел в состав Mail.ru Group, а в 2014 году получил более короткий домен ok.ru.

В приложении для Android

Чтобы удалить профиль в приложении ОК для Android нужно:

1. Нажать на три черточки справа внизу – Еще – Настройки

2. Выбрать Настройки приложения – Удалить профиль

3. Ввести пароль от профиля и подтвердить удаление

В приложении для iOS

Чтобы удалить профиль в приложении ОК для iOS нужно:

1. Нажмите на три черточки справа внизу – Еще– Настройки

2. Внизу выбрать Удалить профиль

3. Ввести пароль от профиля и подтвердить удаление

Создатели «Одноклассников» предусмотрели возможность восстановить удаленный профиль в течение 183 дней на случай, если пользователь передумает. Для этого к аккаунту должен быть привязан номер телефона или электронная почта.