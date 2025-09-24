НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция

Источник:
Sibnet.ru
140 0
Одноклассники
Фото: © Sibnet.ru

Российская соцсеть «Одноклассники» стала разочаровывать некоторых пользователей. Кому-то разонравился интерфейс и дополнительный контент в сравнении с конкурентами, кто-то просто нашел своих одноклассников и больше ничего не хочет на платформе. Удалить профиль «Одноклассниках» можно как на сайте, так и в десктопном и мобильных приложениях.

На сайте

Чтобы удалить свой профиль через сайт «Одноклассников» в браузере нужно:

1. Открыть Лицензионное соглашение и пролистать его до конца

2. Нажать на кнопку Отказаться от услуг

3. Выбрать причину удаления и ввести пароль

4. Нажать на кнопку Удалить

Таким же образом можно удалить профиль в десктопном приложении соцсети. Если пользователь забыл пароль и нет возможности восстановить доступ к аккаунту, следует написать в службу поддержки сервиса.

Социальная сеть «Одноклассники» запущена 26 марта 2006 года Альбертом Попковым как российский аналог зарубежных соцсетей. В 2010 году сервис вошел в состав Mail.ru Group, а в 2014 году получил более короткий домен ok.ru.

В приложении для Android

Чтобы удалить профиль в приложении ОК для Android нужно:

1. Нажать на три черточки справа внизу – ЕщеНастройки

2. Выбрать Настройки приложенияУдалить профиль

3. Ввести пароль от профиля и подтвердить удаление

В приложении для iOS

Чтобы удалить профиль в приложении ОК для iOS нужно:

1. Нажмите на три черточки справа внизу – ЕщеНастройки

2. Внизу выбрать Удалить профиль

3. Ввести пароль от профиля и подтвердить удаление

Создатели «Одноклассников» предусмотрели возможность восстановить удаленный профиль в течение 183 дней на случай, если пользователь передумает. Для этого к аккаунту должен быть привязан номер телефона или электронная почта.

Еще по теме
«VK Музыка» запустила новый раздел
WhatsApp внедрил функцию перевода сообщений
Мессенджер Max внедрил двухфакторную аутентификацию
Мессенджер Мах запустил открытое тестирование каналов для авторов
смотреть все
Хайтек #Соцсети #Как сделать
Как сделать
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
24.09.25, 22:28
141
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
19893
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
36644
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
125746
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
134212
8
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
124265
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
157338
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
147829
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2745894
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
173655
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Польша откроет границу с Белоруссией
«Росавтодор» предложил сделать все дороги платными
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
Вышла демоверсия новой игры от создателей «Смуты»
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Путин резко повысил зарплаты губернаторов...

DADMAL

Вы где такое взяли да когда же вы уже спуститесь с небес на землю грешную достали честное слово.

pepelmetal

Так нужно не за что-то, а в принципе их постоянно долбить!

Plaguer

В нормальной стране дали бы 50 смертных приговоров.