Аделия Петросян завоевала путевку на Олимпиаду

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла квалификационный отбор на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии.

Петросян на отборочном турнире в Пекине заняла первое место, набрав 209,63 балла по сумме короткой (68,72 балла) и произвольной (140,91 балла) программ. На Олимпиаду отбираются спортсменки, занявшие с первого по пятое место.

На второй строчке расположилась представительница Грузии Анастасия Губанова, набравшая в сумме 206,23 балла, третьей стала бельгийка Луна Хендрикс, у которой 204,96 балла. Обе являются чемпионками Европы.

Также на Олимпиаду отобрались занявшая четвертое место белоруска Виктория Сафонова и ставшая пятой китаянка Чжан Жуйян.