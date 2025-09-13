Россиянин отказался стать самым богатым хоккеистом мира

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отклонил предложение подписать восьмилетний контракт на рекордную сумму в 128 миллионов долларов, он намерен получить больше.

Сторона игрока хочет забронировать 20% от суммы под потолком зарплат «Миннесоты», что соответствует зарплате в размере в районе 18-19 миллионов долларов в год, пишет RG со ссылкой на собственные источники.

Действующее соглашение 28-летнего форварда рассчитано до конца июня 2026 года, по нему он в среднем получает 9 миллионов долларов в год. 1 июля он получил право на продление соглашения с клубом.

«Капризов подождет, пока Макдэвид подпишет контракт, а затем примет решение. Владелец "Уайлд" поставил себя в затруднительное положение, заявив, что сделает Капризова самым высокооплачиваемым игроком», — отмечает издание.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. За пять сезонов в составе «Миннесоты» на счету Капризова 344 матча и 407 (200+207) очков с учетом Кубка Стэнли.