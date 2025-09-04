Чемпионат мира по Dota 2 стартовал в немецком Гамбурге. В турнире The International, организованном компанией Valve, примут участие 16 профессиональных команд. Как пройдет киберспортивный чемпионат и у кого самые высокие шансы на победу?

Участники The International 2025 разделят солидный призовой фонд — в настоящее время он превышает 2,3 миллиона долларов и продолжает расти благодаря продажам наборов поддержки команд, комментаторов и ведущих трансляций. Их можно приобрести в клиенте Dota 2.

Dota 2 — одна из самых популярных многопользовательских игр в мире. По механике представляет собой стратегию в реальном времени. Две команды по пять человек выбирают героев с разными способностями, которые должны победить вражескую команду.

Как пройдет The International

Откроет чемпионат по Dota 2 традиционная «Дорога на The International», групповой этап продлится с 4 по 7 сентября. 16 команд будут играть матчи по швейцарской системе до двух побед против соперников с аналогичным счетом.

Команды, выигравшие четыре матча, автоматически проходят на The International, а проигравшие четыре матча — выбывают. Оставшиеся десять коллективов сойдутся в туре на выбывание, где пять победивших команд пройдут на основной этап, а пять проигравших — завершат свое участие.

Основной этап стартует 11 сентября на «Барклейс-арене» и продлится четыре дня, в нем примут участие восемь лучших команд, которые начнут сражаться в верхней части стандартной сетки с выбыванием после двух поражений. Гранд-финал состоится 14 сентября.

За главный приз чемпионата мира по Dota 2 — Эгиду — поборются команды из шести регионов: Китая, Южной Америки, Северной Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и СНГ. Россию на чемпионате представляют три команды — Team Spirit, Parivision и BetBoom Team.

Эгида — главная награда для чемпионов The International Фото : Dota 2 The International / CC BY 2.0

Из 80 профессиональных киберспортсменов сразу 16 будут представлять Россию — это рекордное количество. На втором месте по числу участников The International 2025 Китай, на третьем — Филиппины.

Кто фавориты

Team Spirit. Российская команда уже дважды побеждала на The International — теперь «драконы» первыми в истории Dota 2 готовы брать третий титул. В этом сезоне Team Spirit уже одержала уверенную победу на Esports World Cup 2025, а также заняла второе место на ESL One Raleigh 2025.

Состав: Илья Мулярчук «Yatoro» (керри), Денис Сигитов «Larl» (мидлейнер), Магомед Халилов «Collapse» (оффлейнер), Александр Филин «rue» (семи-саппорт) Ярослав Найденов «Miposhka» (фулл-саппорт).

Team Falcons. В этом сезоне представляющие азиатский регион «соколы» долго не могли набрать форму, но под конец вышли в финал домашнего Esports World Cup и завоевали чемпионство на FISSURE Universe: Episode 6.

Состав: Оливер Лепко «Skiter» (керри), Станислав Поторак «Malr1ne» (мидлейнер), Аммар Ассаф «ATF» (оффлейнер), Андреас Франк Нильсен «Cr1t-» (семи-саппорт), Цзинцзюнь У «Sneyking» (фулл-саппорт).

Team Liquid. Европейский коллектив приехал в Гамбург в качестве действующего чемпиона The International и будет отстаивать титул. В сезоне команда выиграла несколько представительных турниров — FISSURE Universe: Episode 5, PGL Wallachia Season 4, PGL Wallachia Season 3.

Состав: Майк Ву «miCKe» (керри), Михал Янковски «Nisha» (мидлейнер), Йонас Волек «SabeRLighT» (оффлейнер), Самуэль Сван «Boxi» (семи-саппорт), Айден Саркои «iNSaNiA» (фулл-саппорт).

Где смотреть The International 2025

Прямые трансляции The International 2025 будут проводиться на русском, английском, китайском и испанском языках. Студийный эфир на русском доступен на Twitch или YouTube. В дни группового этапа будут работать дополнительные стримы (второй, третий, четвертый каналы).