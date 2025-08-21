Трусова продала олимпийские коньки за 330 тыс. рублей

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) продала коньки, в которых выступала на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, за 330 тысяч рублей.

Коньки ушли с аукциона Fan’s Dream. «Использовались Александрой Трусовой на Олимпийских играх в Пекине. Сохранили следы использования. На каждом ботинке нанесен автограф», — говорится в описании лота.

Начальная стоимость лота составляла 30 тысяч рублей. Новый владелец заплатил в 11 раз больше — 330 тысяч рублей. Вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Трусова на Олимпиаде каталась на коньках Edea Piano Shock Absorbing с лезвиями Matrix Freestyle. В них она стала первой в мире женщиной, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе. В Пекине фигуристка завоевала серебро.