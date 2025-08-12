НАВЕРХ

Роналду сделал предложение Джорджине спустя девять лет

Источник:
Sibnet.ru
282 0
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Фото: © @cristiano

Португальский футболист, нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес, с которой состоит в отношениях уже девять лет, об этом девушка сообщила в соцсетях, опубликовав фото помолвочного кольца.

«Да, хочу. В этой и всех остальных жизнях», — написала Родригес.

В соцсетях начали оценивать кольцо. По мнению экспертов, это овальный или «подушковидный» бриллиант весом 15-20 карат в классической оправе с дополнительными камнями по бокам. Стоимость такого кольца оценивается в 2-5 миллионов долларов.

Помолвочное кольцо Джорджины Родригес
Фото: © @georginagio

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У них две совместные дочери. Также Джорджина воспитывает трех старших детей Роналду, о матерях которых ничего неизвестно.

Еще по теме
Сборные России и Ирана по футболу встретятся 10 октября
Станислав Черчесов станет главным тренером ФК «Ахмат»
ФК «Спартак» приобрел Фернандеша за рекордную сумму
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
смотреть все
Спорт #Футбол #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Самый молодой международный мастер по шахматам Роман Шогджиев из Калмыкии
Десятилетний россиянин установил мировой шахматный рекорд
22.07.2025 15:35
Открытие Московской олимпиады-80
Олимпиада-80 в Москве: интересные факты
19.07.2025 00:18
Схема мест проведения чемпионатов мира по футболу
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
13.07.2025 00:27
Вокруг спорта
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Евгения Медведева
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
03.08.2025 13:01
Спортзал
Как получить налоговый вычeт за занятия спортом
28.07.2025 07:42
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Danilon

Кадыров пофилософствовал ... Мощно. В принципе академику, интеллектуалу свойственна рефлексия и ирония...

corrector

Они уже посовещались и заявили, что" полностью поддерживают план Трампа, хотя они поддерживают...

dimans1000

Дичь какая то, папаша одной ногой в могиле, а сын с тёлками на чиле

Alex B 69

Косит под восточного мудреца.. 😀