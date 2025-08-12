Португальский футболист, нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес, с которой состоит в отношениях уже девять лет, об этом девушка сообщила в соцсетях, опубликовав фото помолвочного кольца.

«Да, хочу. В этой и всех остальных жизнях», — написала Родригес.

В соцсетях начали оценивать кольцо. По мнению экспертов, это овальный или «подушковидный» бриллиант весом 15-20 карат в классической оправе с дополнительными камнями по бокам. Стоимость такого кольца оценивается в 2-5 миллионов долларов.

Фото: © @georginagio

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У них две совместные дочери. Также Джорджина воспитывает трех старших детей Роналду, о матерях которых ничего неизвестно.