Угостившая обезьяну вейпом боксерша извинилась на видео

Спортсменка Анастасия Лучкина, возмутившая Сеть роликом, где она дает вейп орангутангу, записала видео с извинениями.

Видео с девушкой, которая затягивается электронной сигаретой, а затем передает ее обезьяне, повторяющей это действие, разошлось по интернету. Инцидент произошел в парке «Тайган», его представители сообщили, что орангутанг Дана почувствовала себя плохо. Девушка — профессиональная боксерша. Федерация осудила поведение спортсменки, пообещав применить санкции.

«К моему глубокому сожалению, в погоне за хайпом я выложила это видео. Передо мной другие посетители зоопарка также давали обезьяне табачные изделия. Я последовала их примеру и выложила на камеру», — сказала Лучкина на видео в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и также запрещенной в России).

Девушка добавила, что совершила поступок «недостойного содержания», очень любит животных и не хотела причинить вреда их здоровью.

«Я прошу у всех прощения. Такого больше не повторится. Хочу продолжить свою спортивную карьеру», — отметила спортсменка.

Лучкина представляет ЮФО и СКФО на соревнованиях по боксу, кандидат в мастера спорта.