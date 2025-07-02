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Угостившая обезьяну вейпом боксерша извинилась на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Боксерша Анастасия Лучкина извиняется за видео с орангутангом
Фото: © кадр из видео @_beautiful_enotik_

Спортсменка Анастасия Лучкина, возмутившая Сеть роликом, где она дает вейп орангутангу, записала видео с извинениями.

Видео с девушкой, которая затягивается электронной сигаретой, а затем передает ее обезьяне, повторяющей это действие, разошлось по интернету. Инцидент произошел в парке «Тайган», его представители сообщили, что орангутанг Дана почувствовала себя плохо. Девушка — профессиональная боксерша. Федерация осудила поведение спортсменки, пообещав применить санкции.

«К моему глубокому сожалению, в погоне за хайпом я выложила это видео. Передо мной другие посетители зоопарка также давали обезьяне табачные изделия. Я последовала их примеру и выложила на камеру», — сказала Лучкина на видео в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и также запрещенной в России).

Девушка добавила, что совершила поступок «недостойного содержания», очень любит животных и не хотела причинить вреда их здоровью.

«Я прошу у всех прощения. Такого больше не повторится. Хочу продолжить свою спортивную карьеру», — отметила спортсменка.

Лучкина представляет ЮФО и СКФО на соревнованиях по боксу, кандидат в мастера спорта.

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Алексей Федорович 1974

Иваной даже по самой тупой логике никак бы не смог украсть столько без ведома Шойгу!

olegsbeglov

Что вы ,что вы. Кужегетыч святой человек, подчиненные виноваты.

Kukuh88

А чего медаль "За взятие невесты" не дали? А то может он и беспилотник сбил, когда в небо на свадьбе...

pepelmetal

Дипломатический путь уже проходили, что там эта мадам говорила - "никто не собирался выполнять соглашений"...