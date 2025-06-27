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Microsoft изменит «синий экран смерти» Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft кардинально изменит дизайн «синего экрана смерти», который возникает при критическом сбое Windows.

На новом BSOD (Blue Screen of Death) будет использоваться упрощенный дизайн, пишет The Verge со ссылкой на представителя компании. На экране останется минимум информации — только код остановки системы и неисправный драйвер.

С «экрана смерти» операционной системы исчезнут грустный смайлик и QR-код для поиска дополнительных сведений. Кроме этого, вместо традиционного синего цвета будет использоваться черный.

Ожидается, что Microsoft представит новый дизайн BSOD в обновлении для Windows 11 летом 2025 года. Тогда же компания введет новую функцию Quick Machine Recovery, которая предназначена для быстрого восстановления ПК, которые перестали загружаться.

Впервые «синий экран смерти» стал использоваться в Windows еще в начале 90-х годов, с тех пор он оставался практически неизменным.

Тема: Человек и компьютер
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