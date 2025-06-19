Россия разработает стандарт связи 6G

Новый стандарт связи 6G появится в России в 2028 году, сообщил гендиректор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.

Компанией-разработчиком стандарта выступит «Бюро 1440», которое входит в «ИКС Холдинг». Сейчас специалисты этой компании работают над созданием российской низкоорбитальной спутниковой группировки.

Спутники работают на стандарте 5G, однако в 2028 году специалисты планируют внедрить новый стандарт связи, уточнил Большаков в комментарии «Газете.Ru» в рамках круглого стола «Инфраструктура будущего: операторы связи как основа новой экономики».

«Для обеспечения бесшовной интеграции спутниковых решений с существующими операторскими сетями важно разрабатывать стандарты будущего, в частности 6G. Мы активно занимаемся разработкой будущих стандартов», — подчеркнул он.

Большаков уточнил, что стандарт 6G приведет к бесшовному интернету, когда человек будет подключен к стабильной сети абсолютно в любом уголке страны. Его опытная эксплуатация начнется уже в 2026 году.

Кроме спутников, терминалы стандарта 6G также появятся на поездах и самолетах, однако этот этап запланирован на более поздний срок, так как требует различных согласований с регуляторами.