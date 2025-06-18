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Футбольный клуб «Химки» приостановил деятельность

Источник:
Sibnet.ru
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Футбольный клуб «Химки» объявил на своем сайте, что приостанавливает свою деятельность в текущем виде.

«Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали все возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клуб, несмотря на приложенные усилия, остался вне профессиональных соревнований. В сложившихся условиях пауза в деятельности — «вынужденный, но взвешенный шаг».

«Химки» завершили сезон на 12-м месте, избежав зоны стыковых матчей. РФС 28 мая отказал подмосковному клубу в допуске в РПЛ на следующий сезон из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.

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