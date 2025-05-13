Samsung выпустил супертонкий флагман

Компания Samsung представила новую флагманскую модель — Galaxy S25 Edge, которая стала самым тонким смартфоном в истории бренда.

Толщина титанового корпуса Galaxy S25 Edge составила всего 5,8 миллиметра. Предыдущим рекордсменом в классическом форм-факторе являлся Galaxy A8 2015 года, который был толще на 0,1 миллиметра.

Новинка получила 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с кадровой частотой до 120 Гц. Дисплей защищен новым сверхтонким и сверхпрочным стеклом Gorilla Glass Ceramic 2. Степень защиты от влаги и пыли гаджета соответствует стандарту IP68.

В качестве основной камеры установлен 200-мегапиксельный датчик, используемый на версии Galaxy S25 Ultra. Чтобы уместить в новый супертонкий корпус, инженерам пришлось его значительно модифицировать.

В качестве аппаратной платформы выступает чип Snapdragon 8 Elite. Гаджет имеет 12 Гб оперативной памяти, а также 256 Гб или 512 Гб встроенной памяти в зависимости от конфигурации.

Смартфон работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7.0. Новинка уже доступна для предварительного заказа, а старт его официальных продаж намечен на 30 мая 2025 года.