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Samsung выпустил супертонкий флагман

Источник:
Sibnet.ru
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Galaxy S25 Edge
Galaxy S25 Edge
Фото: © Samsung

Компания Samsung представила новую флагманскую модель — Galaxy S25 Edge, которая стала самым тонким смартфоном в истории бренда.

Толщина титанового корпуса Galaxy S25 Edge составила всего 5,8 миллиметра. Предыдущим рекордсменом в классическом форм-факторе являлся Galaxy A8 2015 года, который был толще на 0,1 миллиметра.

Новинка получила 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с кадровой частотой до 120 Гц. Дисплей защищен новым сверхтонким и сверхпрочным стеклом Gorilla Glass Ceramic 2. Степень защиты от влаги и пыли гаджета соответствует стандарту IP68.

В качестве основной камеры установлен 200-мегапиксельный датчик, используемый на версии Galaxy S25 Ultra. Чтобы уместить в новый супертонкий корпус, инженерам пришлось его значительно модифицировать.

В качестве аппаратной платформы выступает чип Snapdragon 8 Elite. Гаджет имеет 12 Гб оперативной памяти, а также 256 Гб или 512 Гб встроенной памяти в зависимости от конфигурации.

Смартфон работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7.0. Новинка уже доступна для предварительного заказа, а старт его официальных продаж намечен на 30 мая 2025 года.

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Kukuh88

Видел бы он как жалко его ультиматумы выглядят со стороны...

Qprovessional

Дайте сразу все, чтоб через день не печатать новости

Улитка на склоне

Типичное поведение авторитарного режима. Никаких отличий от Хусейна или Каддафи или Асада.

Улитка на склоне

Вот вредина. Шапокляк в реальности.