Дудакова дала пощечину тренеру после поражения на турнире UFC

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после поражения от американки Фатимы Клайн на турнире UFC Vegas 101.
Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился победой Клайн техническим нокаутом во втором раунде.
После боя Виктория ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева и обвинила его в отсутствии поддержки во время поединка.
«Ты даже не подошел, ты там сидел. Тебе пофигу», — сказал тренеру Дудакова.
На счету россиянки теперь два поражения и восемь побед в профессиональных боях.