Дудакова дала пощечину тренеру после поражения на турнире UFC

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после поражения от американки Фатимы Клайн на турнире UFC Vegas 101.

Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился победой Клайн техническим нокаутом во втором раунде.

После боя Виктория ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева и обвинила его в отсутствии поддержки во время поединка.

«Ты даже не подошел, ты там сидел. Тебе пофигу», — сказал тренеру Дудакова.

На счету россиянки теперь два поражения и восемь побед в профессиональных боях.