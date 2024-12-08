Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков уступил французу Сирилу Гану на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе.

Поединок состоялся в рамках основного кадра и продлился все заявленные правилами три раунда. Победа была присуждена Гану раздельным судейским решением.

Спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников считает, что Волков выглядел лучше в поединке. «Прискорбно, что наших ребят так засуживают. Честно, обидно. Саня выглядел лучше и интереснее. Да, были обмены ударами между ними. Возможно, мы субъективны, но повторюсь, мое мнение — Саня выиграл», — сказал Сидельников «Матч ТВ».

Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34летнего Гана — 13 побед и 2 поражения.