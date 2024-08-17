Футбольный клуб «Сибирь» получил нового тренера

Футбольный клуб «Сибирь» подписал контракт с новым главным тренером, эту должность с 19 августа займет 44-летний Виктор Тренев, сообщает пресс-служба команды.

«К своим обязанностям новый наставник приступит в понедельник, 19 августа. Приветствуем Виктора Владимировича в ФК "Сибирь", желаем удачи на новом посту и достижения всех поставленных целей вместе с нашей командой», — говорится в сообщении.

Ранее специалист входил в тренерский штаб «Тюмени», до этого работал в «Чайке». Также был главным тренером красноярского «Енисея».

На прошлой неделе клуб сообщил о досрочном прекращении контракта с главным тренером Алексеем Медведевым. Решение было принято после неудачного старта в новом сезоне, после которого «Сибирь» опустилась на последнее место в турнирной таблице Второй лиги.