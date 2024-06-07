Мирра Андреева проиграла матч за выход в финал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, 17-летняя Мирра Андреева проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос» итальянке Джасмин Паолини.

Андреева уступила со счетом 3:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 13 минут.

Андреева, 38-я ракетка мира, стала самой молодой полуфиналисткой турнира «Большого шлема» за 27 лет.

Благодаря выступлению на «Ролан Гаррос» Андреева станет четвертой ракеткой России и может получить путевку на Олимпиаду в Париже. В рейтинге WTA она поднимется на 23-е место.

В финале Паолини встретится с первой ракеткой мира и трехкратной чемпионкой турнира Игой Свёнтек.