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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Создан самый подробный атлас Луны

Источник:
Sibnet.ru
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Китайская академия наук выпустила атлас Луны с рекордно детализированными геологическими картами. Наполнением атласа с 2012 года занимались более ста исследователей.

Лунные карты созданы в беспрецедентном масштабе 1:2 500 000. В атласе изображены многочисленные геологические особенности Луны. Например, он отображает положение и характеристики 12 341 ударного кратера.

Возрастные группы кратеров обозначены разными цветами, фиолетовый цвет указывает на самые древние образования. При этом большие кольца диаметром более 200 километров называются ударными бассейнами.

Астрономы отмечают, что геологический атлас Луны имеет большое значение для изучения эволюции спутника, выбора места для будущей лунной исследовательской станции и использования лунных ресурсов для потенциальной колонизации.

Основные данные для проекта были получены в ходе серии успешных лунных миссий «Чанъэ». Орбитальные аппараты «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2» составили первые подробные карты лунной поверхности, процесс продолжили луноходы миссий «Чанъэ-3» и «Чанъэ-4».

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Топ комментариев

Denis CENTR

Спецназовцам теперь наверное стремно за свой университет 😂😂😂

pepelmetal

Но хотя бы один фе16 нужно на выставку!

nicollaich

"балтийские собачонки сша"©.Золотые слова.

scorpion2777

Не они как абрамсы, в тылу будут отсиживаться.