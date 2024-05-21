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Представлен первый в мире коммерческий космолет. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Первый в мире крылатый коммерческий космолет Dream Chaser DC-100 прибыл в Космический центр NASA во Флориде. Там он пробудет до начала своей первой миссии, которая запланирована на конец этого года.

Созданием космолета занимается подразделение Sierra Nevada Corporation. Работа над проектом велась с осени 2004 года. Изначально космолет должен был стать частью программы NASA Commercial Crew, доставляющей космонавтов на МКС и обратно, пишет New Atlas.

Dream Chaser DC-100 — первая модель в парке универсальных многоразовых космических самолетов с несущим корпусом, предназначенных для низкоорбитальных грузовых полетов.

Он имеет внутренние двигатели с тремя режимами для точной маневренности при стыковке с МКС, а также фиксированные крылья, которые позволяют ему повторно войти в атмосферу Земли и автономно приземлиться на взлетно-посадочной полосе космодрома.

NASA запланировало как минимум семь грузовых миссий с Dream Chaser DC-100. В рамках первой миссии он сможет доставить на МКС порядка трех тонн еды, воды и инструментов для научных экспериментов.

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