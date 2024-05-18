Зафиксировано древнейшее столкновение черных дыр

Международная группа астрономов обнаружила свидетельства слияния черных дыр, которое произошло в ранней Вселенной. Столкновение является древнейшим из известных человечеству.

Процесс слияния стартовал, когда Вселенной было всего 740 миллионов лет. Это первый случай, когда ученым удалось обнаружить такое событие на столь раннем этапе существования Вселенной, пишет Phys.org.

Астрономы отмечают, что в процессе слияния участвовали черные дыры, масса которых в миллионы раз превышала массу Солнца. Так, масса одной из двух черных дыр в 50 миллионов раз превышает массу Солнца.

Масса другой черной дыры, скорее всего, была аналогичной. Гигантские объекты оказали серьезное влияние на эволюцию собственных галактик, предполагают ученые. Однако их существование в эпоху «космического рассвета» является загадкой.

Пока не предложено достоверное объяснение того, как именно эти объекты стали такими массивными на очень раннем этапе развития Вселенной. Однако новые данные указывают на то, что такие гиганты могли существовать уже в первый миллиард лет после Большого взрыва.